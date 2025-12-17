Sui contanti la solita ideologia

Negli ultimi tempi, il dibattito sull'uso del contante ha riacceso le tensioni politiche, con alcune forze di sinistra che si schierano contro di esso. Questa posizione sembra riflettere una crisi di idee e valori, alimentando discussioni sulla privacy, la sicurezza e la lotta al sommerso. Un tema che divide l'opinione pubblica e le forze politiche.

© Ilgiornale.it - Sui contanti la solita ideologia Per la serie "un nemico al giorno" la sinistra in crisi di idee e di valori se la prende con il contante. Il centrodestra con un emendamento alla Finanziaria potrebbe mettere un limite ai pagamenti cash a 10mila euro (dai 5mila attuali) con il pagamento di un balzello una tantum da 500 euro sopra i 5mila euro. Sono almeno vent'anni che il sistema bancario e finanziario fa il tifo per l'abolizione del contante, i "governi degli eletti" targati Mario Monti prima e Mario Draghi poi aveva teorizzato persino la società cashless "per digitalizzare il Paese e aumentare la produttività e la competitività delle piccole imprese", almeno così pensava nel 2022 l'allora ministro dell'Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Resistenza alla povertà, Eurostat e Istat, ecco chi soffre davvero. Fortis (Edison): più dati e meno ideologia Leggi anche: L’ex deputata Pd: “Sì al referendum Basta ideologia” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Giorgia Meloni Nessuna correlazione tra limite contante ed evasione fiscale. Basta favori a banche Sui contanti la solita ideologia - Il contante domina nelle fasce d'età più alte e in esercizi cash oriented come bar, mercati ambulanti e tabaccherie ... msn.com

Regali per le ragazzine e i ragazzini Ecco perché un conto corrente è meglio della solita busta coi contanti: è un regalo strutturato, capace di trasformare il denaro da strumento effimero a capitale iniziale e strumento di apprendimento pratico. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.