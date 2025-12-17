Su medicina Bernini si pente Avevano ragione i comunisti

Anna Maria Bernini, ministra forzista dell’Università, ha recentemente cambiato idea riguardo alle politiche di accesso a Medicina, dopo aver suscitato numerose polemiche. In un colpo di scena, la ministra ha espresso pentimento, riconoscendo di aver forse sottovalutato alcune posizioni sostenute dai critici, tra cui i «comunisti», che avevano previsto le conseguenze di alcune decisioni.

© Cms.ilmanifesto.it - Su medicina Bernini si pente. Avevano ragione i «comunisti» La ministra forzista dell’Università Anna Maria Bernini, in seguito alle numerose polemiche, ha ritrattato sull’accesso a Medicina. Lo ha anticipato ieri durante il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu). Bernini . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it Leggi anche: La ministra Bernini contro studenti che la contestano sul test di Medicina: “Siete solo poveri comunisti” Leggi anche: La ministra Bernini contro studenti che la contestano sul test di Medicina: “Siete solo poveri comunisti” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bernini contestata dagli studenti di Medicina ad Atreju Siete sempre dei poveri comunisti Medicina, Bernini incontra gli studenti e apre a modifiche sul semestre filtro. “Ma non torneranno i test d’ingresso” - La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha proposto al Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu) l’istituzione di un tavolo di confronto permanente sulla riforma de ... ilfattoquotidiano.it

Troppi bocciati per entrare a Medicina, Bernini si arrende a regole più morbide: cosa cambia con le sufficienze. «Fisica? Era difficile» - Ma la ministra tira dritto sulle accuse di irregolarità: «La confusione è stata soprattutto social. msn.com

Anna Maria Bernini è pronta a un (parziale) passo indietro. Nel corso del tavolo al Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), la ministra dell’Università ha aperto a un tavolo di confronto permanente sulla riforma dell’accesso a Medicina. Fine del se - facebook.com facebook

Accesso a #Medicina, Bernini apre alle correzioni del nuovo sistema ma precisa: “Nessun ritorno ai quiz” quotidianosanita.it/governo-e-parl… x.com

