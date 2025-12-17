Su medicina Bernini si pente Avevano ragione i comunisti

Anna Maria Bernini, ministra forzista dell’Università, ha recentemente cambiato idea riguardo alle politiche di accesso a Medicina, dopo aver suscitato numerose polemiche. In un colpo di scena, la ministra ha espresso pentimento, riconoscendo di aver forse sottovalutato alcune posizioni sostenute dai critici, tra cui i «comunisti», che avevano previsto le conseguenze di alcune decisioni.

© Cms.ilmanifesto.it - Su medicina Bernini si pente. Avevano ragione i «comunisti»

La ministra forzista dell’Università Anna Maria Bernini, in seguito alle numerose polemiche, ha ritrattato sull’accesso a Medicina. Lo ha anticipato ieri durante il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu). Bernini . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it

medicina bernini pente avevanoMedicina, Bernini incontra gli studenti e apre a modifiche sul semestre filtro. “Ma non torneranno i test d’ingresso” - La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha proposto al Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu) l’istituzione di un tavolo di confronto permanente sulla riforma de ... ilfattoquotidiano.it

Troppi bocciati per entrare a Medicina, Bernini si arrende a regole più morbide: cosa cambia con le sufficienze. «Fisica? Era difficile» - Ma la ministra tira dritto sulle accuse di irregolarità: «La confusione è stata soprattutto social. msn.com

