Studio italiano cuore in salute aumenta longevità anche dopo diagnosi di cancro

Uno stile di vita sano può fare la differenza anche dopo una diagnosi di cancro. Muoversi regolarmente, alimentarsi correttamente, evitare il fumo e mantenere il peso sotto controllo sono abitudini fondamentali per proteggere il cuore e aumentare la longevità. Questi semplici comportamenti, infatti, giocano un ruolo chiave nel migliorare la qualità della vita e nel sostenere la salute a lungo termine, anche in momenti delicati come quelli della malattia.

Muoversi di più, seguire un'alimentazione equilibrata, non fumare, controllare peso e pressione: le abitudini che proteggono il cuore si rivelano decisive anche dopo una diagnosi di tumore. E' quanto emerge da uno studio realizzato nell'ambito del progetto 'Umberto', condotto dalla piattaforma congiunta Fondazione Umberto Veronesi Ets-Unità di ricerca di Epidemiologia e Prevenzione dell'Irccs .

Cuore sano, vita più lunga anche dopo il cancro: lo studio italiano che cambia prospettiva - Uno stile di vita ottimale per la salute cardiovascolare si rivela un’arma vincente anche per chi ha già ricevuto una diagnosi per qualsiasi tipo di tumore. insalutenews.it

Cuore e tumori, stili di vita salutari riducono la mortalità. Lo studio - Uno studio italiano pubblicato su European Heart Journal associa l’aderenza a stili di vita favorevoli alla salute cardiovascolare a una riduzione della mortalità totale e per cancro ... doctor33.it

Cosa evitare a tavola per la salute del cuore

Tumori, lo studio italiano: «Un cuore in salute aumenta la longevità anche dopo la diagnosi» - facebook.com facebook

