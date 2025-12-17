Studio con vista mostra personale di Francesco Meo a Noci
Siamo felici di invitarvi alla mostra “Studio con vista”dell'artista Francesco MeoInaugurazione domenica 21 dicembredalle ore 19:00Palazzo della Corte,Via Porta Putignano 44, Noci - BA (Centro storico)La mostra presenta le ultime produzioni pittoriche dell'artista in percorso visivo che dialoga. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Astratti, una mostra collettiva e una personale insieme alla galleria Studio Cico
Leggi anche: Angels, la mostra personale di Cinzia Cotellessa alla Galleria Studio Cico
Noci | Studio con vista mostra personale di Francesco Meo - Noci; Danilo Fiorucci – Studio d’Artista (01); Opere scelte di Giulio Cerocchi allo studio legale Laruffa Bottinelli; Roma: John Lennon Fluxus artist di Yjan Juonos - Mostra Libri nel Lazio.
“Studio con vista”: la nuova mostra personale di Francesco Meo a Noci - La produzione pittorica in mostra segue una doppia traiettoria: da un lato il paesaggio, inteso come soggettività capace di manifestarsi, dall’altro un “bestiario umano” che emerge dai personaggi rico ... giornaledipuglia.com
Angels, la mostra personale di Cinzia Cotellessa alla Galleria Studio Cico - La mostra affonda le sue radici in una riflessione sul ruolo universale degli Angeli nella storia delle religioni e dell’immaginario umano. romatoday.it
Strutture Espositive per mostre - 5 Idee di come allestire una mostra
ORARI FESTIVI – ODONTOSINERGY In vista delle festività natalizie, comunichiamo le variazioni di apertura dello studio per consentire a tutto il team di ricaricare le energie e tornare con ancora più passione nel nuovo anno. Dal 20 al 28 dicembre - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.