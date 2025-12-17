Studio con vista mostra personale di Francesco Meo a Noci

Siamo felici di invitarvi alla mostra “Studio con vista”dell'artista Francesco MeoInaugurazione domenica 21 dicembredalle ore 19:00Palazzo della Corte,Via Porta Putignano 44, Noci - BA (Centro storico)La mostra presenta le ultime produzioni pittoriche dell'artista in percorso visivo che dialoga. 🔗 Leggi su Baritoday.it

