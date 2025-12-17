Studente investito in via Primo Maggio a Saronno

Un allarme questa mattina a Saronno, quando un incidente ha coinvolto uno studente in via Primo Maggio. L’episodio, avvenuto intorno alle 8.40, ha destato preoccupazione tra i residenti e le autorità. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine sono sul posto per gli accertamenti.

© Ilnotiziario.net - Studente investito in via Primo Maggio a Saronno Momenti di paura questa mattina a Saronno, dove intorno alle 8.40 uno studente è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane studente, 16 anni, stava attraversando la strada in via Primo Maggio, diretto a scuola quando è stato investito da un'auto. Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato per .

