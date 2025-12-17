Studente egiziano accoltellato da connazionali nel Milanese

Un giovane egiziano di 18 anni è stato vittima di un'aggressione con arma da taglio all’esterno della scuola a Sesto San Giovanni, nel Milanese. L’episodio, avvenuto oggi, coinvolge alcuni connazionali del ragazzo, lasciando emergere un episodio di violenza che scuote la comunità locale. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini.

