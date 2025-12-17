Un giovane studente di 18 anni è stato vittima di un'aggressione fuori dalla scuola a Sesto San Giovanni. Ferito all’addome, è stato coinvolto in un episodio di violenza da parte di un gruppo di coetanei. La vicenda ha suscitato sconcerto e preoccupazione nella comunità, evidenziando ancora una volta la delicatezza del fenomeno della violenza tra giovani.

© Ilfattoquotidiano.it - Studente di 18 anni accoltellato fuori dalla scuola a Sesto San Giovanni: ferito all’addome

È stato aggredito e accoltellato da un gruppo di coetanei fuori dalla scuola che frequentava a Sesto San Giovanni. La vittima è uno studente di 18 anni, di origini egiziane, che è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda con una ferita all’addome, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il fendente non ha leso organi vitali. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 13 in via Saint Denis, dove ha sede il liceo artistico De Nicola. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, che indagano sull’episodio, il ragazzo è stato avvicinato da tre coetanei, anche loro di origine egiziana, che lo hanno aggredito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Ragazzo accoltellato fuori da una scuola a Sesto San Giovanni: gravissimo al Niguarda

Leggi anche: Gallarate, studente di 15 anni preso a pugni in faccia fuori da scuola. Forse scelto a caso

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Studente accoltellato in corso Como: il palo ha chiesto di essere scarcerato; Ragazzo accoltellato in corso Como: il palo monzese chiede la scarcerazione; Milano, studente accoltellato in corso Como: uno dei 18enni chiede la scarcerazione: “Ero lontano e non sapevo del coltello”; Choc in una scuola a Mosca: alunno di 15 anni uccide a coltellate il compagno di classe.

Studente di 18 anni accoltellato davanti a scuola: è gravissimo. “Resa dei conti”, aggressori in fuga - Sesto San Giovanni, il ragazzo dell'istituto superiore De Nicola ferito all’addome. msn.com