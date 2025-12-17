Studente di 18 anni accoltellato fuori dalla scuola a Sesto San Giovanni | ferito all’addome
Un giovane studente di 18 anni è stato vittima di un'aggressione fuori dalla scuola a Sesto San Giovanni. Ferito all’addome, è stato coinvolto in un episodio di violenza da parte di un gruppo di coetanei. La vicenda ha suscitato sconcerto e preoccupazione nella comunità, evidenziando ancora una volta la delicatezza del fenomeno della violenza tra giovani.
È stato aggredito e accoltellato da un gruppo di coetanei fuori dalla scuola che frequentava a Sesto San Giovanni. La vittima è uno studente di 18 anni, di origini egiziane, che è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda con una ferita all’addome, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il fendente non ha leso organi vitali. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 13 in via Saint Denis, dove ha sede il liceo artistico De Nicola. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, che indagano sull’episodio, il ragazzo è stato avvicinato da tre coetanei, anche loro di origine egiziana, che lo hanno aggredito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
