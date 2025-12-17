Studente accoltellato all' uscita dal liceo nel milanese
Un episodio di violenza scuote ancora la tranquillità dei giovani milanesi. Questa mattina, all’uscita dal liceo artistico De Nicola di Sesto San Giovanni, uno studente di 18 anni è stato ferito da tre coetanei in un'aggressione che desta preoccupazione e riflessioni sulla sicurezza tra i ragazzi. Un fatto che riaccende il dibattito sulla tutela dei giovani e sulla prevenzione della violenza tra i più giovani.
Ennesimo episodio di violenza tra i giovanissimi. L'ultimo in ordine di tempo è accaduto oggi: all'uscita della scuola, il liceo artistico De Nicola di Sesto San Giovanni, uno studente di 18 anni di origini egiziane è stato accoltellato da tre coetanei. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sull'episodio, si sarebbe trattato di una " spedizione punitiva ". Dalle testimonianze raccolte pare che tra lui e i tre fosse avvenuta una lite ieri, a bordo di un autobus. Ma il giovane accoltellato sarebbe stato il bersaglio sbagliato, riferisce il Corriere della Sera. I soccorritori lo hanno portato all'ospedale Niguarda, a Milano, per una ferita da taglio all'addome che non ha leso organi vitali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
