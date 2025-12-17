Un episodio di violenza scuote ancora la tranquillità dei giovani milanesi. Questa mattina, all’uscita dal liceo artistico De Nicola di Sesto San Giovanni, uno studente di 18 anni è stato ferito da tre coetanei in un'aggressione che desta preoccupazione e riflessioni sulla sicurezza tra i ragazzi. Un fatto che riaccende il dibattito sulla tutela dei giovani e sulla prevenzione della violenza tra i più giovani.

© Ilgiornale.it - Studente accoltellato all'uscita dal liceo nel milanese

Ennesimo episodio di violenza tra i giovanissimi. L'ultimo in ordine di tempo è accaduto oggi: all'uscita della scuola, il liceo artistico De Nicola di Sesto San Giovanni, uno studente di 18 anni di origini egiziane è stato accoltellato da tre coetanei. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sull'episodio, si sarebbe trattato di una " spedizione punitiva ". Dalle testimonianze raccolte pare che tra lui e i tre fosse avvenuta una lite ieri, a bordo di un autobus. Ma il giovane accoltellato sarebbe stato il bersaglio sbagliato, riferisce il Corriere della Sera. I soccorritori lo hanno portato all'ospedale Niguarda, a Milano, per una ferita da taglio all'addome che non ha leso organi vitali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

