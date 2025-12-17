Strumento salvavita dei pompieri usato per rubare | divaricatore recupero e restituito

Un divaricatore idraulico a batteria, strumento essenziale per i pompieri, è stato recuperato dalla polizia di Stato a Reggio Emilia e restituito ai vigili del fuoco di Ravenna, dopo essere stato rubato nell’agosto 2025 all’interno della caserma di Lugo. L’operazione ha permesso di riappropriarsi di un importante strumento di lavoro, fondamentale per le operazioni di soccorso.

Reggio Emilia, 17 dicembre 2025 – È stato trovato a Reggio dalla polizia di Stato e restituito ai vigili del fuoco di Ravenna un divaricatore idraulico a batteria rubato nell’agosto scorso all’interno della caserma del distaccamento di Lugo. Gli agenti della squadra volanti della questura reggiana lo hanno rinvenuto a fine novembre scorso nel parcheggio del Conad di via Luxemburg. Ad avvisare le forze dell’ordine sono stati gli addetti alla sicurezza del punto vendita. Stando a quanto hanno ricostruito gli inquirenti, i malviventi – che hanno abbandonato il borsone contenente diversi strumenti da scasso e poi sono fuggiti – avevano cercato di intrufolarsi nel supermercato per mettere a segno un furto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

