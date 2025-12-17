Striscione omofobo e sessista Mazzone Pd | Linguaggio intollerabile

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un recente striscione omofobo e sessista ha suscitato forte indignazione, condannato immediatamente da esponenti politici e associazioni. Davide Mazzone, membro di Segreteria Giovani Democratici Campania e del PD Benevento, ha espresso pubblicamente il suo sdegno per un linguaggio inaccettabile. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tolleranza e del rispetto nelle comunicazioni pubbliche, richiamando l’attenzione sulla necessità di contrastare ogni forma di discriminazione.

striscione omofobo e sessista mazzone pd linguaggio intollerabile

© Anteprima24.it - Striscione omofobo e sessista, Mazzone (Pd): “Linguaggio intollerabile”

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Davide Mazzone, membro di Segreteria Giovani Democratici Campania e del PD Benevento.   Negli ultimi giorni si sta discutendo, data anche l’eco nazionale che ha avuto il fatto, dell’affissione di uno striscione dai contenuti chiaramente omofobi e sessisti dinanzi al Liceo Scientifico Rummo. Oltre a condannare fermamente il gesto è giunto il momento di considerare questi episodi come sintomo di un malessere profondo che attraversa la nostra società in una prospettiva intergenerazionale. Dobbiamo davvero iniziare a interrogarci sul linguaggio che utilizziamo e che permettiamo circoli nei nostri spazi pubblici e digitali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Sito sessista e foto rubate, il processo si trascina da anni

Leggi anche: Querela contro il post sessista, Buonguerrieri chiede il sequestro di ‘Zattini’s Angels’ su Facebook

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bayern Monaco, striscione omofobo mette nei guai la società - Secondo il quotidiano "Der Spiegel" il gruppo Football Against Racism in Europe ha denunciato la presenza sugli spalti di uno ... calciomercato.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.