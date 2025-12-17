Striscione al Rummo Pepe Libertas | Un fallimento collettivo No a sanzioni simboliche servono misure educative vere

Un episodio di tensione al Liceo Scientifico Rummo ha suscitato polemiche, con uno striscione che ha attirato l'attenzione. Pepe di Libertas critica le sanzioni simboliche, chiedendo misure educative più efficaci e responsabilizzazione degli studenti. L'episodio solleva il dibattito sull'adeguatezza delle risposte disciplinari nelle scuole.

Striscione al Liceo Scientifico Rummo: Pepe (Libertas) chiede provvedimenti educativi severi e responsabilizzazione. " Avevo inizialmente ritenuto opportuno mantenere il silenzio, nella convinzione che la gravità dei fatti parlasse da sé. Tuttavia, il susseguirsi di interventi pubblici improntati ad un generico e superficiale richiamo alla concordia rende ormai necessario un pronunciamento chiaro e responsabile". Così Alessandro Pepe, Responsabile Nazionale del Terzo Settore della Libertas interviene in merito allo striscione apparso davanti allo scientifico Rummo qualche giorno fa. "Quanto accaduto presso il Liceo Scientifico costituisce un episodio di eccezionale gravità.

