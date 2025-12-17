Stre racconta Spaventapasseri | il nuovo singolo nato da un’immagine tra fragilità cinema e suoni ibridi

Stre presenta “Spaventapasseri”, il suo nuovo singolo nato da un’immagine evocativa. Tra sonorità ibride, influenze cinematografiche e temi di fragilità, il brano riflette un’ispirazione precisa e visiva. Un racconto musicale che unisce musica e immaginario, offrendo un’esperienza sensoriale unica.

C’è una scintilla precisa all’origine di “ Spaventapasseri ”, il singolo di Stre uscito da circa un mese: non un’emozione generica, ma un’immagine. Un dettaglio visto in una serie TV, un’apparizione quasi fugace che però accende qualcosa. Da lì, nel giro di una sera, ritornello e canzone prendono forma con quella tipica urgenza che riconosci quando l’ispirazione non ti chiede permesso: arriva e basta. Dallo schermo alla canzone: quando un’immagine diventa ritornello. Il brano nasce mentre Stre sta guardando Qui non è Hollywood: in una sequenza compare uno spaventapasseri con le braccia aperte. Ma invece di incutere paura, quella figura gli trasmette tenerezza, quasi come se stesse cercando un abbraccio. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

TrafficJam Short - 18122025 - STRE

