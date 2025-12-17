Stre racconta Spaventa Passeri | il nuovo singolo nato da un’immagine tra fragilità cinema e suoni ibridi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
stre racconta spaventa passeri il nuovo singolo nato da un8217immagine tra fragilit224 cinema e suoni ibridi

© Dailyshowmagazine.com - Stre racconta “Spaventa Passeri”: il nuovo singolo nato da un’immagine, tra fragilità, cinema e suoni ibridi

C’è una scintilla precisa all’origine di “Spaventa Passeri”, il singolo di Stre uscito da circa un mese: non un’emozione generica, ma un’immagine. Un dettaglio visto in una serie TV, un’apparizione quasi fugace che però accende qualcosa. Da lì, nel giro di una sera, ritornello e canzone prendono forma con quella tipica urgenza che riconosci quando l’ispirazione non ti chiede permesso: arriva e basta. Dallo schermo alla canzone: quando un’immagine diventa ritornello. Il brano nasce mentre Stre sta guardando Qui non è Hollywood: in una sequenza compare uno spaventapasseri con le braccia aperte. Ma invece di incutere paura, quella figura gli trasmette tenerezza, quasi come se stesse cercando un abbraccio. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

Leggi anche: Albe si racconta con il nuovo singolo "Alla fine sono io"

Leggi anche: Cuta: esce il nuovo singolo “1%”, e racconta i retroscena della sua vita post “Nuova Scena”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Stre racconta Spaventa Passeri il nuovo singolo nato da unimmagine

Video Stre racconta Spaventa Passeri il nuovo singolo nato da unimmagine

stre racconta spaventa passeri“SPAVENTAPASSERI”, il nuovo singolo del cantautore e regista napoletano STRE - È in radio e in digitale “SPAVENTAPASSERI”, il nuovo singolo del cantautore e regista napoletano STRE ( http://li. politicamentecorretto.com

Il cantautore napoletano Stre racconta uno "Spaventapasseri" - Il protagonista, uno spaventapasseri dal cuore "di paglia" è metafora di chi, osserva, ama e si difende dal ... ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.