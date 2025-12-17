L'udienza nel processo per la strage di piazza Loggia a Brescia si concentra sulle trame oscure e sui sospetti collegamenti tra il generale Francesco Delfino, il neofascista Silvio Ferrari, e l'esplosione di quest'ultimo, avvenuta dieci giorni prima della strage. L'inchiesta mette in discussione le responsabilità e i moventi legati a quegli eventi drammatici.

Ilgiorno.it - Strage di piazza Loggia. Le trame oscure e il "petardone"

Il generale dei carabinieri Francesco Delfino con le sue trame, e il neofascista Silvio Ferrari, saltato per aria in circostanze sospette mentre trasportava un ordigno dieci giorni prima della strage, sono stati al centro dell’udienza di ieri al processo nel quale è imputato per la bomba di Brescia l’ex ordinovista veronese Roberto Zorzi. In aula Adele Viviani, parente di Gianfranco Ferrari (‘Franchino’) sfasciacarrozze di Muscoline. Franchino, cugino della zia della teste, era amico di Delfino al quale "faceva dei piaceri". "Mi ha sempre detto che Delfino voleva far mettere un petardone in piazza Loggia per arrestare un po’ di persone di destra e fare carriera – ha dichiarato la lucida novantenne –. Ilgiorno.it

Strage di piazza Loggia. Per non dimenticare

