Strage di Bondi Beach la foto fake sul sopravvissuto e la bufala del sangue finto

Dopo la tragedia di Bondi Beach a Sydney durante Hanukkah, circolano notizie false e immagini manipolate, tra cui una foto fake di un sopravvissuto e bufale sul sangue finto. Queste informazioni ingannano l’opinione pubblica e alimentano la disinformazione in un momento di forte dolore.

Dopo la strage di Bondi Beach a Sydney, durante le celebrazioni di Hanukkah, i generatori di fake news hanno scelto di colpire uno dei sopravvissuti. Si tratta di Arsen Ostrovsky, fotografato con il volto insanguinato, uno scatto diventato uno dei simboli della tragedia. Sui social, è iniziata a circolare una foto che lo mostrerebbe mentre viene truccato con sangue finto. Si tratta di un’immagine generata con l’AI. Per chi ha fretta. L’immagine del “trucco” presenta numerose anomalie tipiche dei contenuti generati con AI.. Le accuse contro Ostrovsky sono infondate e fanno parte di una narrazione complottista. 🔗 Leggi su Open.online

