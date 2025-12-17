strage di bondi beach il nuovo video della coppia che tenta di disarmare uno dei due killer e poi viene uccisa

Un nuovo video documenta il tentativo di una coppia, Boris e Sofia Gurman, di disarmare uno dei killer coinvolti nella tragedia di Bondi Beach, dove sono state uccise diverse persone. A Sydney, la polizia ha incriminato Naveed Akram per terrorismo e numerosi capi d’accusa, mentre i media diffondono le immagini di questa azione di coraggio.

Mentre a Sydney la polizia ha incriminato Naveed Akram, uno dei due presunti killer di Bondi Beach, per terrorismo e per 15 capi d’accusa per omicidio e altre 40 imputazioni, sui media e sui social circola un nuovo video che mostra una coppia, Boris e Sofia Gurman, 69 e 61 anni, che tenta di fermare uno dei due killer. L’uomo riesce a buttare a terra l’assalitore e a sottrargli il mitra, ma il killer estrae un’altra arma e uccide la coppia. Il video è stato registrato dalla dashcam di un’auto che transitava lungo la via. La famiglia Gurman ha diffuso una nota in cui fa sapere che Boris e Sofia avrebbero dovuto festeggiare di lì a poco il loro 35esimo anniversario di matrimonio, e che “la loro perdita lascia un vuoto incolmabile, ma proviamo un profondo orgoglio per ciò che hanno fatto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

