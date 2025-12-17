Strage di Bondi Beach a Sidney | l' attentatore Naveed Akram accusato di terrorismo e 15 omicidi
Nella giornata del 14 dicembre, la spiaggia di Bondi Beach a Sydney è stata teatro di una tragica strage. Naveed Akram, coinvolto insieme al padre Sajid, è stato arrestato e formalmente accusato di 59 reati, tra cui terrorismo e omicidio. L'attentato ha suscitato sdegno e preoccupazione a livello nazionale e internazionale.
Naveed Akram, che ha compiuto domenica 14 dicembre la strage di Bondi Beach a Sydney insieme al padre di 50 anni, Sajid Akram - morto in una sparatoria con la polizia - è formalmente accusato di 59 reati tra cui quello di terrorismo. Il 24enne, che è invece sopravvissuto allo scontro a fuoco con. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Strage a Bondi Beach: uno dei killer si chiama Naveed Akram. “Gli attentatori forse di origine pakistana, si cerca un terzo”
Leggi anche: Bondi Beach, chi è l'attentatore 24enne Naveed Akram: il licenziamento e la vita in famiglia. La mamma: «È un bravo ragazzo»
FULL FOOTAGE Police NEUTRALIZE TWO SHOOTERS at Bondi Beach SYDNEY MASSIVE SHOOTING
Australia, strage Bondi Beach: i funerali del rabbino Eli Schlanger - Centinaia di persone si sono riunite Sydney per dare inizio ai funerali delle vittime della strage antisemita in cui uomini armati hanno preso di mira ebrei ... lapresse.it
Strage di Sydney, i killer erano stati nelle Filippine. Raccolti 1,6 milioni per il cittadino eroe. Uscito dal coma il terrorista ferito - Padre e figlio responsabili della strage a Sydney erano stati nelle Filippine per ricevere addestramento militare da ribelli islamisti ... ilfattoquotidiano.it
Strage di Bondi Beach, c'è un secondo eroe: ha tentato di disarmare il killer. Ma è morto insieme alla moglie >> https://buff.ly/Tfivstg - facebook.com facebook
#Sydney, l'omaggio alle vittime della strage a #Bondi Beach x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.