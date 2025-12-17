Strage di Bondi Beach a Sidney | l' attentatore Naveed Akram accusato di terrorismo e 15 omicidi

Nella giornata del 14 dicembre, la spiaggia di Bondi Beach a Sydney è stata teatro di una tragica strage. Naveed Akram, coinvolto insieme al padre Sajid, è stato arrestato e formalmente accusato di 59 reati, tra cui terrorismo e omicidio. L'attentato ha suscitato sdegno e preoccupazione a livello nazionale e internazionale.

Strage di Sydney, i killer erano stati nelle Filippine. Raccolti 1,6 milioni per il cittadino eroe. Uscito dal coma il terrorista ferito - Padre e figlio responsabili della strage a Sydney erano stati nelle Filippine per ricevere addestramento militare da ribelli islamisti ... ilfattoquotidiano.it

Strage di Bondi Beach, c'è un secondo eroe: ha tentato di disarmare il killer. Ma è morto insieme alla moglie >> https://buff.ly/Tfivstg - facebook.com facebook

#Sydney, l'omaggio alle vittime della strage a #Bondi Beach x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.