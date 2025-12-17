Strade pericolose | la mappa degli investimenti mortali a Genova
Negli ultimi dieci anni, Genova e la Liguria hanno vissuto una drammatica serie di incidenti stradali, con un bilancio di 719 vittime nella regione e 297 nella città. Questa mappa delle strade pericolose evidenzia le zone a maggiore rischio, sottolineando l'urgenza di interventi per migliorare la sicurezza e prevenire ulteriori tragedie.
Una lunga scia di sangue sulle strade. Parliamo degli incidenti stradali che, negli ultimi dieci anni, hanno provocato 719 morti in Liguria e 297 a Genova. Tantissimi di questi erano pedoni, gli utenti più ‘deboli’ della strada. Nel 2025 il dato parziale sale a dieci vittime (e mancano ancora una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Strade pericolose: la mappa degli investimenti mortali a Genova
Leggi anche: Incidenti: in Emilia Romagna 273 mortali in un anno. Le strade più pericolose, la mappa del rischio
Altri otto ponti rischiano il crollo in Lombardia
Strade urbane ed extraurbane: quali le più pericolose - In Emilia Romagna, anche nel 2024, la maggior parte degli incidenti stradali si concentra sulle strade urbane. ilrestodelcarlino.it
Incidenti stradali: ecco la classifica delle strade più pericolose di Udine e dintorni - La nostra provincia si conferma nel 2024 come l’area più critica del Friuli Venezia Giulia sul fronte della sicurezza stradale. udinetoday.it
Aumentano gli incidenti in Puglia: tutti i dati. Le città con più feriti e sinistri (record negativo di Lecce) e la mappa delle strade pericolose x.com
L'Istat: incidenti mortali in aumentano, le cause e le strade più pericolose #Avellino - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.