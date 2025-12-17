Strada statale Palermo-Sciacca Catanzaro | Anni di denunce ora la Regione ascolta ma i dubbi restano
Dopo anni di denunce e incidenti, la Regione si confronta sulla strada statale Palermo-Sciacca a Catanzaro. Michele Catanzaro, capogruppo PD all'Ars, evidenzia che, nonostante i dati ufficiali, le preoccupazioni di automobilisti e sindaci rimangono vive, sottolineando l'urgenza di interventi e approfondimenti.
“I dati ufficiali non cancellano le preoccupazioni di automobilisti e sindaci”. Lo dice oggi Michele Catanzaro, Capogruppo PD all'Ars, l'indomani del tavolo tecnico che si è svolta all'Assessorato Regionale Infrastrutture per analizzare la serie incredibili di gravi incidenti stradali che si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Palermo–Sciacca, Catanzaro accusa: “Strada pericolosa, servono interventi immediati e il governo non resti a guardare”
Leggi anche: La strada che collega Palermo a Belmonte chiusa da 4 anni per una frana: consegnati i lavori
Strada statale 624 Palermo - Sciacca pericolosa per l'incolumità dei cittadini
Sicilia, ennesimo incidente sulla strada statale Palermo-Sciacca - Gli scontri frontali su questa statale, che collega la costa nord della Sicilia a quella meridionale, sono all'ordine ... tg24.sky.it
Quarantacinque incidenti per lo più mortali ma non è colpa della Palermo Sciacca, analisi sulla “strada della morte” - Sono stati analizzati uno per uno gli incendi giungendo alla conclusione che non ci sono criticità. blogsicilia.it
INCIDENTE SULL’APPIA A PALAGIANO: MEZZO PESANTE FUORI STRADA E UN FERITO Un sinistro stradale avvenuto all’altezza del chilometro 629,600 ha causato il blocco temporaneo della circolazione sulla strada statale 7 "Via Appia", in direzione no - facebook.com facebook
Strada Statale 33 del Sempione Chiusura tratto stradale per lavori tra Crevoladossola Innesto SS659 Valle Antigorio e Bivio per Crevola in direzione Verbano Cusio Ossola dal 16.12.2025 ore 21:00 al 16.12.2025 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.