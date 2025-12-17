Strada statale Palermo-Sciacca Catanzaro | Anni di denunce ora la Regione ascolta ma i dubbi restano

Dopo anni di denunce e incidenti, la Regione si confronta sulla strada statale Palermo-Sciacca a Catanzaro. Michele Catanzaro, capogruppo PD all'Ars, evidenzia che, nonostante i dati ufficiali, le preoccupazioni di automobilisti e sindaci rimangono vive, sottolineando l'urgenza di interventi e approfondimenti.

© Agrigentonotizie.it - Strada statale Palermo-Sciacca, Catanzaro: "Anni di denunce, ora la Regione ascolta ma i dubbi restano”

“I dati ufficiali non cancellano le preoccupazioni di automobilisti e sindaci”. Lo dice oggi Michele Catanzaro, Capogruppo PD all'Ars, l'indomani del tavolo tecnico che si è svolta all'Assessorato Regionale Infrastrutture per analizzare la serie incredibili di gravi incidenti stradali che si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

