Strada statale Palermo-Sciacca Catanzaro | Anni di denunce ora la Regione ascolta ma i dubbi restano

Dopo anni di denunce e incidenti, la Regione si confronta sulla strada statale Palermo-Sciacca a Catanzaro. Michele Catanzaro, capogruppo PD all'Ars, evidenzia che, nonostante i dati ufficiali, le preoccupazioni di automobilisti e sindaci rimangono vive, sottolineando l'urgenza di interventi e approfondimenti.

Quarantacinque incidenti per lo più mortali ma non è colpa della Palermo Sciacca, analisi sulla “strada della morte” - Sono stati analizzati uno per uno gli incendi giungendo alla conclusione che non ci sono criticità. blogsicilia.it

INCIDENTE SULL’APPIA A PALAGIANO: MEZZO PESANTE FUORI STRADA E UN FERITO Un sinistro stradale avvenuto all’altezza del chilometro 629,600 ha causato il blocco temporaneo della circolazione sulla strada statale 7 "Via Appia", in direzione no - facebook.com facebook

Strada Statale 33 del Sempione Chiusura tratto stradale per lavori tra Crevoladossola Innesto SS659 Valle Antigorio e Bivio per Crevola in direzione Verbano Cusio Ossola dal 16.12.2025 ore 21:00 al 16.12.2025 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.