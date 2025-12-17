' Strada delle gallerie' un' interrogazione per conoscere tempi e modalità

La vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, Valentina Ghio, ha presentato un'interrogazione al ministro Salvini insieme ai deputati Pandolfo e Pastorino, per ottenere chiarimenti sui tempi e le modalità di riapertura delle gallerie di Moneglia, evidenziando l'importanza di conoscere le risorse necessarie e le tempistiche previste per il ripristino di questa infrastruttura.

