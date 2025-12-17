Storia del lupo voltagabbana

L'articolo ripercorre la figura del lupo voltagabbana, protagonista delle fiabe tradizionali, analizzando il suo ruolo e le trasformazioni nel tempo. Attraverso la storia di Cappuccetto Rosso, si esplorano le caratteristiche e il simbolismo di questo personaggio, tra inganni e astuzie, evidenziando il suo significato nel folklore e nella cultura popolare.

© Ilgiornale.it - Storia del lupo voltagabbana C'era una volta il lupo cattivo, che mangia in un boccone la nonnina allettata, le ruba i vestiti e si mette al posto della povera ottuagenaria ad aspettare la nipote Cappuccetto Rosso. Che puntualmente arriva, non astutissima per la verità. Scambia il lupo con cuffietta per la nonna che fu, e gli rivolge la fatidica domanda: "Che bocca grande che hai, a cosa ti serve?". Si sa che certi interrogativi sono scomodi, oltre che superflui, e così la piccola ficcanaso finisce diritta come un fuso tra quelle fauci spalancate. In vista del Natale, la catena di supermercati francesi Intermarché, in questo tempo di guerre feroci raccontate spesso in sordina, ha immaginato un lupo che perde non solo il pelo, ma soprattutto il vizio: è così buono, anzi buonissimo da diventare vegetariano.

Su Lupetto Rosso e Nonno Lupo - Vi ho letto la storia che si intitola Chi ha paura di Nonno Lupo. ilmanifesto.it

Slavc è il lupo sloveno che ha contribuito al ripopolamento delle montagne della Lessinia. Oggi, da lui discendono interi branchi. Della sua storia e delle conseguenze del suo viaggio ne hanno parlato Adam Weymouth nel «Lupo solitario» (trad. Luca Fusari) - facebook.com facebook

