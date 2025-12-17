Stop al gioco d' azzardo | ordinanza del sindaco stabilisce nuovi orari

Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha firmato un’ordinanza che stabilisce nuovi orari per sale giochi e slot machine. Una misura volta a contrastare il gioco d’azzardo e proteggere le fasce di popolazione più vulnerabili, creando un ambiente più sicuro e responsabile per tutta la comunità.

Nuovi orari per sale giochi e slot machine. Li sancisce un'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, con lo scopo di limitare il gioco d'azzardo e calibrare gli orari per evitare che ne cadano vittima le fasce di popolazione più vulnerabili. Il provvedimento sarà valido. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

