Stop ai reati tributari nel Foggiano | nasce il ' protocollo investigativo' per stanare gli evasori

Un nuovo protocollo investigativo è stato firmato nel Foggiano per contrastare i reati tributari e l'evasione fiscale. L'accordo, sottoscritto il 16 dicembre, coinvolge istituzioni locali e forze dell'ordine con l'obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari nella regione.

