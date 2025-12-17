stop a cascina costa bassa il centro diurno trasloca

Dopo 43 anni di attività, il Centro diurno integrato di Cascina Costa Bassa, situato nel Parco di Monza, chiuderà i battenti a fine marzo, segnando la fine di un’importante presenza sul territorio. La decisione di traslocare rappresenta un cambiamento significativo per la comunità locale e per i servizi offerti in questi anni.

Dopo 43 anni di attività, il Centro diurno integrato (Cdi) di Cascina Costa Bassa, immerso nel Parco di Monza, a fine marzo chiuderà. Una decisione che segna la fine di una lunga storia e che è emersa con una nota di preoccupazione in Consiglio comunale, ma che la cooperativa La Meridiana, storica realtà monzese del welfare, definisce "necessaria e non più rinviabile". Il trasferimento riguarderà tutti gli ospiti del Cdi, che verranno accolti nella struttura Stefania Invernizzi alla Taccona di Muggiò, in via Mantova 8: un centro più recente, inaugurato sette-otto anni fa, progettato per rispondere alle esigenze di una popolazione anziana profondamente cambiata nel tempo. Ilgiorno.it

