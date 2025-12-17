Steven Spielberg torna agli Ufo | arriva ‘Disclosure Day’ il nuovo kolossal di fantascienza

Steven Spielberg torna al genere fantascientifico con ‘Disclosure Day’, un kolossal in uscita nell’estate 2026. Dopo ‘The Fabelmans’, il regista riapre un capitolo importante della sua carriera, portando sul grande schermo un film di grande portata e atmosfera.

Steven Spielberg torna agli Ufo: arriva 'Disclosure Day', il nuovo kolossal di fantascienza Così Steven Spielberg ha deciso di riaprire un capitolo che ha segnato la storia del cinema. Dopo 'The Fabelmans' del 2022, il regista americano torna dietro la macchina da presa con 'Disclosure Day', un kolossal di fantascienza destinato alle sale nell'estate 2026. Il film, prodotto da Universal Pictures, segna un ritorno deciso al tema degli UFO, territorio che Spielberg ha contribuito a definire fin dagli anni Settanta con ET e non solo. Un cast stellare per un kolossal sugli UFO. Il cast è 'stellare': Josh O'Connor, Emily Blunt, Colman Domingo, Wyatt Russell ed Eve Hewson. Volti diversi, generazioni lontane, uniti da una stessa inquietudine cosmica.

