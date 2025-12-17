Stellantis Eric Laforge alla guida della divisione Pro One
Stellantis ha annunciato la nomina di Eric Laforge come nuovo responsabile della divisione Pro One, la business unit globale dell'azienda. Questa scelta strategica punta a rafforzare la presenza e l’efficienza di Stellantis nel settore, puntando su innovazione e crescita nel mercato internazionale.
Stellantis ha annunciato la nomina di Eric Laforge come nuovo responsabile della business unit globale Pro One. Assumerà l’incarico dal primo gennaio, subentrando ad Anne Abboud. Stellantis Pro One è una divisione della holding creata nel 2023, che incorpora sei marchi di veicoli commerciali europei e statunitensi: Citroen, Fiat Professional, Peugeot, VauxhallOpel e Ram Trucks. Chi è Eric Laforge. Laforge vanta una carriera di oltre tre decenni nel settore automotive, iniziata nel 1990 in Fiat. Da allora ha trascorso diversi anni nell’area commerciale in Francia e Italia, ricoperto poi diverse posizioni chiave, come quella di ceo di Fiat Chrysler Automobiles ( FCA ) in Svizzera e in Germania. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Stellantis, possibile la cessione della divisione car sharing Free2move
Leggi anche: Stellantis, nuove nomine nel Leadership Team. Cappellano guida L’Europa
Intervista a Eric Laforge - Stellantis
Eric Laforge nominato Responsabile di Stellantis Pro One - Stellantis ha annunciato la nomina di Eric Laforge come nuovo responsabile della Stellantis Pro One Global Business Unit, a partire dal 1° gennaio 2026. clubalfa.it
Eric Laforge, responsabile di Stellantis Pro One - Laforge succede ad Anne Abboud, che lascerà l’azienda entro la fine di gennaio 2026 dopo dieci anni in S ... msn.com
UN OPERAIO DI STELLANTIS RACCONTA: "LAVORO A 1.600 KM PER UN STIPENDIO COMPLETO" Un operaio dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco ha condiviso con il Corriere della Sera la sua difficile realtà: per ottenere uno stipendio intero, - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.