stellantis eric laforge alla guida della divisione pro one

Stellantis ha annunciato la nomina di Eric Laforge come nuovo responsabile della divisione Pro One, la business unit globale dell'azienda. Questa scelta strategica punta a rafforzare la presenza e l’efficienza di Stellantis nel settore, puntando su innovazione e crescita nel mercato internazionale.

Stellantis ha annunciato la nomina di Eric Laforge come nuovo responsabile della business unit globale Pro One. Assumerà l’incarico dal primo gennaio, subentrando ad Anne Abboud. Stellantis Pro One è una divisione della holding creata nel 2023, che incorpora sei marchi di veicoli commerciali europei e statunitensi: Citroen, Fiat Professional, Peugeot, VauxhallOpel e Ram Trucks. Chi è Eric Laforge. Laforge vanta una carriera di oltre tre decenni nel settore automotive, iniziata nel 1990 in Fiat. Da allora ha trascorso diversi anni nell’area commerciale in Francia e Italia, ricoperto poi diverse posizioni chiave, come quella di ceo di Fiat Chrysler Automobiles ( FCA ) in Svizzera e in Germania. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Intervista a Eric Laforge - Stellantis

