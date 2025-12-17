Stefano D’Orazio torna con Ci metto il cuore pop rock tra coraggio e luce

Stefano D’Orazio, noto per aver fatto parte degli storici Vernice, torna con il singolo “Ci metto il cuore”. Un brano pop rock che esplora il tema del coraggio e dell’autenticità, invitando a mettersi in gioco e ad affrontare le sfide con sincerità, senza paura di esporsi.

Stefano D’Orazio, voce degli storici Vernice, firma un ritorno che punta dritto alle emozioni: il nuovo singolo “Ci metto il cuore” non cerca scorciatoie, ma racconta cosa significa esporsi davvero, quando la scelta più semplice sarebbe tirarsi indietro. La passione come scelta, non come slogan “Ci metto il cuore” nasce come brano pop più immediato, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

