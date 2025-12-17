Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales spuntano le prime foto | Notte d’amore a casa di lui

Le prime foto di Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales alimentano i gossip: una notte d’amore a casa di lui alimenta le speculazioni su una possibile love story tra i due, che si fanno sempre più insistenti dopo giorni di rumors. La coppia sembra aver scelto di farsi conoscere, lasciando trapelare un’intimità che accende i cuori dei loro fan.

Si rincorrono ormai da giorni le voci su una possibile love story tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales. Un’indiscrezione che, dopo il primo tam tam mediatico, torna a far parlare di sé grazie alle immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna, che alimentano ulteriormente il gossip. Secondo quanto riportato dal magazine diretto da Angelo Ascoli, il conduttore di Affari Tuoi e l’attrice e conduttrice spagnola si frequenterebbero già da alcune settimane. Una frequentazione che, almeno per ora, sarebbe mantenuta nel massimo riserbo e sulla quale non sono arrivate né conferme né smentite da parte dei diretti interessati. 🔗 Leggi su Open.online

