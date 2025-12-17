Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales | spuntano le foto di una notte a casa di lui

Nuove indiscrezioni emergono su Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales, con foto che sembrano confermare una possibile intesa tra i due. Dopo precedenti rumors, queste immagini alimentano le ipotesi di una relazione tra l'ex di Raoul Bova e il conduttore di Rai 1, alimentando l’attenzione dei fan e dei media.

Non è la prima volta che voci di corridoio li volevano insieme, ma ora ci sarebbero delle foto a conferma di una possibile liaison tra l'ex di Raoul Bova e il conduttore di Rai 1. E la notizia arriva anche sui media spagnoli. Il nome di Stefano De Martino torna a incrociarsi con quello di Rocío Muñoz Morales. Se nei mesi scorsi si parlava soprattutto di indiscrezioni e retroscena, ora a far drizzare le antenne è una serie di fotografie pubblicate in edicola. Non si tratta di immagini romantiche né compromettenti, ma scatti che vengono letti come indizi di una frequentazione a causa del luogo e dell'orario in cui sono stati fatti, che farebbero pensare a una possibile storia tra i due.

