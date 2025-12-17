Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales nuovi indizi | le foto di notte sotto casa del conduttore
Nuove foto notturne sotto casa di Stefano De Martino alimentano i rumors su una possibile coppia con Rocío Muñoz Morales. Le immagini, pubblicate da Diva e Donna, svelano dettagli che riaccendono il gossip, mantenendo alta l’attenzione sui protagonisti. La notte diventa teatro di indizi e ricostruzioni, lasciando i fan a spiare ogni minimo dettaglio sulla loro relazione.
Le foto e la ricostruzione della notte. Il gossip su Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales torna al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione di nuove immagini da parte del settimanale Diva e Donna. Le fotografie, scattate in momenti diversi ma nella stessa serata, ritraggono i due volti noti dello spettacolo italiano fuori dal portone di casa del conduttore di Affari Tuoi. Secondo quanto ricostruito dalla rivista, De Martino sarebbe rientrato nel suo palazzo intorno alle 21:50, da solo. Circa quattro ore più tardi, nel cuore della notte, sarebbe invece uscita Rocío Muñoz Morales, nel tentativo – scrive il settimanale – di evitare incontri o sguardi indiscreti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
