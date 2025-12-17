Stefano De Martino e Rocio Morales paparazzati fuori casa di lui

Stefano De Martino e Rocio Morales sono stati paparazzati nelle scorse ore fuori dalla casa dell’ex ballerino, segnando la prima volta che vengono immortalati insieme in modo così evidente. Le foto pubblicate da Diva e Donna catturano un momento di intimità tra i due, alimentando le voci su una possibile love story segreta.

© Ildifforme.it - Stefano De Martino e Rocio Morales paparazzati fuori casa di lui "Le uniche foto della love story segreta tra De Martino e Rocio. Notte d'amore a casa di Stefano" sono state le parole di Diva e Donna sotto gli scatti pubblicati.

