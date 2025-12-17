Steam lancia il Replay 2025

Steam Replay 2025 offre agli utenti un riepilogo dettagliato del loro anno di gioco su PC. Con dati sulle sessioni, i titoli più giocati e le abitudini videoludiche, questa funzione permette di rivivere i momenti più significativi e analizzare il proprio percorso videoludico attraverso l’ultimo anno.

Il tuo anno di gioco su PC prende forma con Steam Replay 2025, il riepilogo annuale che Valve mette a disposizione degli utenti per ripercorrere, dati alla mano, dodici mesi di sessioni, titoli avviati e abitudini videoludiche. Accessibile dalla pagina dedicata store.steampowered.comreplaymy2025, il Replay è visibile solo dopo l’accesso al proprio account Steam e utilizza esclusivamente le informazioni legate a quell’utente. Negli ultimi anni questo strumento è diventato un appuntamento fisso per la community PC, capace di mescolare curiosità, nostalgia e desiderio di confronto. Steam IA Gamerbrain Steam Replay 2025 nasce come Year in Review ufficiale di Valve, pensato per raccontare in modo chiaro e immediato come si è giocato nel corso dell’anno solare. Gamerbrain.net

