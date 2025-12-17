Steam Replay 2025 offre agli utenti un riepilogo dettagliato del loro anno di gioco su PC. Con dati sulle sessioni, i titoli più giocati e le abitudini videoludiche, questa funzione permette di rivivere i momenti più significativi e analizzare il proprio percorso videoludico attraverso l’ultimo anno.

© Gamerbrain.net - Steam lancia il Replay 2025

Il tuo anno di gioco su PC prende forma con Steam Replay 2025, il riepilogo annuale che Valve mette a disposizione degli utenti per ripercorrere, dati alla mano, dodici mesi di sessioni, titoli avviati e abitudini videoludiche. Accessibile dalla pagina dedicata store.steampowered.comreplaymy2025, il Replay è visibile solo dopo l’accesso al proprio account Steam e utilizza esclusivamente le informazioni legate a quell’utente. Negli ultimi anni questo strumento è diventato un appuntamento fisso per la community PC, capace di mescolare curiosità, nostalgia e desiderio di confronto. Steam IA Gamerbrain Steam Replay 2025 nasce come Year in Review ufficiale di Valve, pensato per raccontare in modo chiaro e immediato come si è giocato nel corso dell’anno solare. Gamerbrain.net

Leggi anche: MaxiMall Pompeii lancia i Wellness Days 2025 tra fitness e ispirazione

Leggi anche: Megabonk conquista steam: il brano indie più strano del 2025

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Come MIRI con il MOUSE nei GIOCHI shorts

Valve ha lanciato Steam Replay 2025, il riepilogo del vostro anno da giocatori su PC - Come da tradizione, Valve ha lanciato in queste ore l'iniziativa Steam Replay 2025, che consente di vedere le statistiche sul nostro anno da videogiocatori sulla piattaforma. msn.com