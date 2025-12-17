Steam i saldi natalizi sono già iniziati | decine di offerte tra cui un big a soli 4 euro

I saldi natalizi su Steam sono ufficialmente iniziati, portando con sé un’ampia selezione di offerte imperdibili. Dai titoli più attesi a prezzi incredibili, c’è l’imbarazzo della scelta per arricchire la propria collezione di giochi durante le festività. Non perdere l’occasione di scoprire promozioni eccezionali e di regalarti o regalare un’esperienza di gioco indimenticabile.

Le feste si avvicinano sempre di più e la voglia di mettere le mani su un nuovo gioco da consumare proprio durante la pausa natalizia aumenta ogni giorno che passa: su Steam sono parecchie le opportunità da prendere al volo, alcune sono addirittura imperdibili. Questo ultimo mese del 2025 è stato privo di uscite di spessore, se si eccettua quella di Metroid Prime 4 Beyond, che comunque riguarda solo la platea di utenti Nintendo. Proprio perché in questo momento stiamo godendo di una pausa dalle uscite serrate che ci sono state fino al mese scorso, potrebbe essere il momento giusto per recuperare qualcosa che abbiamo lasciato indietro e che adesso può essere acquistato ad un prezzo decisamente più conveniente. 🔗 Leggi su Esports247.it

