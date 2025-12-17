Stazione Alta Velocità Firenze | talpa Marika è arrivata a Belfiore Giani | Sottosuolo può essere penetrato senza rischi
La talpa Marika ha raggiunto Belfiore, segnando un importante passo avanti nella realizzazione della Stazione Alta Velocità di Firenze. Dopo aver percorso tre chilometri sotto terra, le parole di Giani rassicurano sulla sicurezza dell’intervento, sottolineando che il sottosuolo può essere attraversato senza rischi. Un traguardo che avvicina sempre di più la città a un nuovo capitolo di mobilità sostenibile e innovativa.
Giani: “Dopo aver percorso tre chilometri, la talpa Marika è arrivata a un metro dalla futura stazione Belfiore. E’ un momento molto importante perché dimostra che il sottosuolo di Firenze può essere penetrato senza incorrere nei danni che si paventavano” L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
