Statale 67 eliminato un altro semaforo tra Casone-Pantera Al via i lavori al ponte di ferro

Sono iniziati i lavori di eliminazione di un semaforo tra Casone e Pantera sulla Strada Statale 67, migliorando la fluidità del traffico. Contestualmente, sono stati avviati interventi al ponte di ferro, segnando un passo importante per la riqualificazione e la sicurezza della viabilità nell’Appennino forlivese.

Buone notizie per la viabilità lungo la Strada Statale 67 e per tutto il territorio dell’Appennino forlivese. Dopo l’ultimazione, a metà novembre, dei lavori all’ingresso di Rocca San Casciano dal versante Portico, viene ora eliminato un altro semaforo grazie alla conclusione di un intervento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

