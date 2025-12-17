Statale 67 eliminato un altro semaforo tra Casone-Pantera Al via i lavori al ponte di ferro

Sono iniziati i lavori di eliminazione di un semaforo tra Casone e Pantera sulla Strada Statale 67, migliorando la fluidità del traffico. Contestualmente, sono stati avviati interventi al ponte di ferro, segnando un passo importante per la riqualificazione e la sicurezza della viabilità nell’Appennino forlivese.

