Statale 67 eliminato un altro semaforo tra Casone-Pantera Al via i lavori al ponte di ferro
Sono iniziati i lavori di eliminazione di un semaforo tra Casone e Pantera sulla Strada Statale 67, migliorando la fluidità del traffico. Contestualmente, sono stati avviati interventi al ponte di ferro, segnando un passo importante per la riqualificazione e la sicurezza della viabilità nell’Appennino forlivese.
Buone notizie per la viabilità lungo la Strada Statale 67 e per tutto il territorio dell’Appennino forlivese. Dopo l’ultimazione, a metà novembre, dei lavori all’ingresso di Rocca San Casciano dal versante Portico, viene ora eliminato un altro semaforo grazie alla conclusione di un intervento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Ponte sul Tevere e lavori anti-sismici, il 29 parte il cantiere: cambia viabilità, semaforo h24
Leggi anche: Danni da maltempo, partiti i lavori sul ponte del Rio Marano in corrispondenza della Statale 16
Scherzo epico finito male
Gallerie chiuse lungo la Statale 131 dcn- gli orari e le modifiche alla viabilità Tecnici Anas al lavoro per indagini periodiche - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.