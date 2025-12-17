Stasera…che sera di Sal Da Vinci arriva in prima serata su Canale 5 | quando in tv e scaletta

Questa sera, in prima serata su Canale 5, arriva il concerto-evento di Sal Da Vinci, intitolato “Stasera che Sera!”. Registrato a Piazza del Plebiscito a Napoli, lo spettacolo porta la musica del noto artista direttamente nelle case degli spettatori, offrendo un appuntamento imperdibile di musica e intrattenimento.

Ci siamo: la musica di Sal Da Vinci arriva in prime time su Canale 5 con il concerto – evento “ Stasera che Sera!” registrato a Piazza del Plebiscito a Napoli. Scopriamo insieme la scaletta delle canzoni, ma anche gli ospiti che hanno celebrato i 40 anni di carriera del cantautore napoletano. Sal Da Vinci – Stasera che sera, il concerto di Piazza Plebiscito stasera su Canale 5. Stasera, mercoledì 17 dicembre 2025, dalle ore 21.20 appuntamento su Canale 5 con “ Sal Da Vinci – Stasera che sera!”, il concerto evento che il cantautore napoletano ha tenuto nella magica cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sal Da Vinci - Stasera che sera: ospiti, scaletta ufficiale e De Martino 'tagliato' da Canale 5 - Mercoledì 17 dicembre Sal Da Vinci porta in tv il concerto “Stasera che sera! libero.it