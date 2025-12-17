Stasera in tv Un Professore 3 | finalmente Manuel ritorna senza sapere il segreto di Anita Ma non è per questo che Dante va in crisi

Stasera in tv, Un Professore 3 segna il ritorno di Manuel, ignaro del segreto di Anita. Tuttavia, il vero cuore della scena è l’angoscia di Dante, alle prese con l’ansia della maturità. Per i ragazzi della 5ªB, le sfide scolastiche e i sentimenti sono ancora protagonisti, tra emozioni e incertezze. Un episodio che promette tensione, rivelazioni e momenti intensi da non perdere.

© Amica.it - Stasera in tv Un Professore 3: finalmente Manuel ritorna, senza sapere il segreto di Anita. Ma non è per questo che Dante va in crisi La maturità si avvicina, ma per i ragazzi della 5ªB le difficoltà e i batticuore sono ancora al centro dei loro pensieri. Se poi ci si mette pure la crisi personale del prof di filosofia, il dramma è servito nella quinta puntata di Un professore 3. Il penultimo appuntamento con la serie tv che ha per protagonista Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi va in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e, in contemporanea streaming, sulla piattaforma di RaiPlay. Dove si possono vedere on demand le puntate e le stagioni già trasmesse. Ancora una volta, i problemi degli studenti e dei loro professori tengono banco in questi due nuovi episodi. 🔗 Leggi su Amica.it Leggi anche: Un Professore, anticipazioni stasera 4 dicembre 2025: Dante e Anita tra segreti e verità nascoste, Simone e Manuel in contrasto Leggi anche: Un Professore, anticipazioni stasera 20 novembre 2025: Dante in crisi dopo la rottura con Anita, complicità con la nuova preside Irene Alessi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Un professore 3, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni; “Un professore 3” stasera in tv: Anita fa una scoperta sconvolgente che la costringe a una scelta; Un professore 3, la serie Tv cambia giorno e Dante scopre una tragedia inaspettata; Un professore 3 stasera su Rai 1: anticipazioni della trama della quinta puntata. Un professore 3, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni - La fiction con Alessandro Gassmann pone stasera complesse domande: quanto possiamo sentirci responsabili delle scelte degli altri? today.it

Programmi TV stasera mercoledì 17 dicembre 2025: Un Professore 3, Sal Da Vinci, Chi l’ha visto? e La Corrida - Stasera in TV mercoledì 17 dicembre 2025: Rai 1 Un Professore 3, Canale 5 concerto di Sal Da Vinci, Rai 3 Chi l’ha visto? affaritaliani.it

La profonda crisi di Dante e Greta nella quinta puntata di “Un professore 3” - N ella puntata della settimana scorsa di Un professore 3 Anita ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso dopo aver scoperto di essere incinta. iodonna.it

UN PROFESSORE - Stagione 3 2025 Promo tv RAI 1

“Io che attacco bottone in palestra” #UnProfessore3 stasera su Rai1 e RaiPlay. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.