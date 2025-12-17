Scopri orario, tv, streaming e i pettorali delle italiane nella startlist sprint femminile di biathlon ad Annecy 2025. La gara inaugurale della tappa francese della Coppa del Mondo 2025-2026 si svolgerà giovedì 18 dicembre alle 14, aprendo ufficialmente il programma di questa affascinante competizione.

© Oasport.it - Startlist sprint femminile biathlon Annecy 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane

La gara d’apertura del programma di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 14.15, la 7.5 km sprint femminile. Saranno 103 le atlete complessivamente al via, ma l’Italia sarà protagonista con quattro azzurre: a rappresentare i colori del Bel Paese saranno Samuela Comola con il pettorale numero 8, Lisa Vittozzi con il 48, Rebecca Passler con il 51, e Dorothea Wierer con il 64. La diretta tv della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

