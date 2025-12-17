Startlist prima prova discesa Val d’Isere 2025 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane
Ecco la startlist della prima prova di discesa libera femminile a Val d’Isère 2025, in programma giovedì 18 dicembre alle 11.00. Scopri orari, programmazione, come seguirla in TV e streaming, e i pettorali delle atlete italiane in questa tappa cruciale della Coppa del Mondo di sci alpino.
Giovedì 18 dicembre (ore 11.00) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile della Val d’Isere, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Incomincia l’intenso fine settimana sulle nevi francesi, le atlete avranno la possibilità di testare la pista e di prepararsi in vista della discesa di sabato e del superG di domenica, preludio alla piccola sosta in vista del Natale. Nuovo appuntamento nelle discipline veloci dopo il trittico di St. Moritz e l’Italia spera in un guizzo da parte di Sofia Goggia, reduce da due terzi posti in Svizzera. Riflettori puntati sulla statunitense Lindsey Vonn e sulla tedesca Emma Aicher, che sono state mattatrici nelle discese in Svizzera. 🔗 Leggi su Oasport.it
