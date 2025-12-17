Startlist discesa Val Gardena 2025 recupero Beaver Creek | orario tv streaming pettorali degli italiani

La Startlist della discesa di Val Gardena 2025, recupero di Beaver Creek, svela i pettorali e gli orari della prima discesa maschile del 18 dicembre alle 11.45. Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta TV e streaming, con gli italiani pronti a darsi battaglia sulla celebre pista. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sci alpino, che promette emozioni e sfide di altissimo livello.

© Oasport.it - Startlist discesa Val Gardena 2025 (recupero Beaver Creek): orario, tv, streaming, pettorali degli italiani Giovedì 18 dicembre (ore 11.45) andrà in scena la prima discesa libera maschile della Val Gardena, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si tratta di un recupero della gara cancellata qualche settimana fa a Beaver Creek e si partirà dal cancelletto ribassato, perché la Saslong nella sua versione integrale verrà proposta soltanto in occasione della discesa in programma venerdì, a precedere il superG che sabato chiuderà la tappa del massimo circuito internazionale itinerante. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi italiane, con Dominik Paris desideroso di piazzare il grande colpaccio.

Pioggia e neve, annullata discesa libera in Val Gardena - La pioggia e la neve bagnata della pista Saslong hanno spinto gli organizzatori a cancellare la seconda sessione dopo quella di ieri nella quale l'azzurro Dominik Paris aveva registrato il terzo tempo ... sport.sky.it

