Standard CO? e auto | l’Europa corregge la rotta industriale

La Commissione europea ha annunciato una revisione degli standard sulle emissioni di CO2 per il settore automotive, puntando a una riduzione del 90% entro il 2035 rispetto ai livelli del 2021. Questa decisione rappresenta un passo importante nella strategia di transizione industriale dell’Europa, orientata a promuovere veicoli più sostenibili e a ridurre l’impatto ambientale del settore.

La decisione della Commissione europea di rivedere gli standard sulle emissioni di CO? per il settore automotive, fissando al 2035 una riduzione del 90% rispetto ai livelli del 2021, segna un passaggio rilevante nel percorso della transizione industriale europea. La scelta introduce maggiore flessibilità regolatoria, mantenendo aperto lo spazio per soluzioni tecnologiche diverse dall’elettrico puro e riconoscendo le condizioni industriali, infrastrutturali e di mercato del continente. L’articolo di Andrea Striano analizza le implicazioni economiche e produttive della revisione, il ruolo della neutralità tecnologica come criterio operativo e le sfide legate all’attuazione, evidenziando come la sostenibilità ambientale possa reggere nel tempo solo se accompagnata da sostenibilità industriale e competitività delle filiere europee. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Difesa e spazio, l’Europa al bivio del riarmo: tra sovranità industriale, finanza strategica e sfida dell’autonomia tecnologica

Leggi anche: Auto, Acea: vendite agosto in Europa +4,7%, Stellantis +2,2%

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Buonasera a tutti per chi gia possiede l'auto in che modalità usate la macchina eco oppure standard Grazie - facebook.com facebook