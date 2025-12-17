Stand By Me Stephen King | La prima volta che vidi il film mi distrusse emotivamente e abbracciai Rob Reiner

L'autore de Il corpo, racconto dal quale venne tratto il lungometraggio anni '80, ha confessato di essersi commosso profondamente durante la prima visione. Il celebre romanziere Stephen King ha ricordato di aver abbracciato Rob Reiner dopo la prima visione del film Stand By Me - Ricordo di un'estate, tratto dal suo racconto Il corpo. Lo scrittore ha riportato questo dettaglio in un saggio pubblicato sul New York Times. Reiner gli mostrò un montaggio preliminare del film, che tutt'oggi King sottolinea essere l'unica storia apertamente autobiografica che abbia mai scritto nel corso della sua lunga carriera da scrittore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

