Stagione partita bene ma la viabilità ci penalizza

La stagione sciistica è iniziata positivamente, ma le condizioni di viabilità stanno creando difficoltà. Il sole ha sciolto gran parte della neve in montagna, influenzando l'affluenza e le attività. Tuttavia, Bolognola Ski garantirà l'apertura del campo scuola sabato e domenica, offrendo opportunità di sport e divertimento nonostante le sfide climatiche.

© Ilrestodelcarlino.it - "Stagione partita bene, ma la viabilità ci penalizza" Impianti sciistici chiusi in montagna: il sole ha sciolto la neve. Ma Bolognola Ski garantirà comunque la riapertura del campo scuola sabato e domenica. "I sedici giorni di apertura fatti da fine novembre sono andati molto bene – precisa l'amministratore Francesco Cangiotti –. Ultimamente la neve si è ridotta, ma assicuriamo l'apertura del campo scuola con il tapis roulant Scoiattolo e dell'area slittini con il tapis roulant Madonnina sabato e domenica. Attendiamo un calo di temperature, per attivare l'innevamento artificiale e rendere operative altre piste nel periodo natalizio". Cangiotti si sposta quindi sulla viabilità.

