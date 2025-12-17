Stagione influenzale | prenotazioni aperte per vaccinazioni gratuite a Bergamo e Zogno

Con l’arrivo della stagione influenzale, l’Asst Papa Giovanni XXIII ha aperto le prenotazioni per vaccinazioni gratuite a Bergamo e Zogno. Sedute straordinarie sono disponibili nelle Case di Comunità di Borgo Palazzo e Zogno, offrendo un’opportunità importante per proteggersi dai virus respiratori più diffusi. Prenota ora per garantirti la copertura necessaria e affrontare l’inverno in sicurezza.

LA CAMPAGNA. Con l’aumento dei virus respiratori tipici della stagione invernale, l’Asst Papa Giovanni XXIII ha attivato sedute straordinarie gratuite per la vaccinazione antinfluenzale e anti-pneumococco nelle Case di Comunità di Borgo Palazzo e Zogno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

