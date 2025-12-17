Stagione influenzale | prenotazioni aperte per vaccinazioni gratuite a Bergamo e Zogno

Con l’arrivo della stagione influenzale, l’Asst Papa Giovanni XXIII ha aperto le prenotazioni per vaccinazioni gratuite a Bergamo e Zogno. Sedute straordinarie sono disponibili nelle Case di Comunità di Borgo Palazzo e Zogno, offrendo un’opportunità importante per proteggersi dai virus respiratori più diffusi. Prenota ora per garantirti la copertura necessaria e affrontare l’inverno in sicurezza.

LA CAMPAGNA. Con l'aumento dei virus respiratori tipici della stagione invernale, l'Asst Papa Giovanni XXIII ha attivato sedute straordinarie gratuite per la vaccinazione antinfluenzale e anti-pneumococco nelle Case di Comunità di Borgo Palazzo e Zogno.

Influenza a Bergamo, dove e come potersi vaccinare: altri slot in Borgo Palazzo e a Zogno, anche la sera - Organizzati dall'Asst Papa Giovanni in collaborazione con i medici di base. bergamo.corriere.it

Antinfluenzale, Marinoni: “Stagione impegnativa, meglio portarsi avanti con le prenotazioni” - “In base alle previsioni la prossima stagione sembra impegnativa: è meglio portarsi avanti con le prenotazioni”. bergamonews.it

Etg - Vaccino antinfluenzale, al via le prenotazioni per gli over 60

Con l’aumento dei virus respiratori tipici della stagione invernale, l’Asst Papa Giovanni XXIII ha attivato sedute straordinarie gratuite per la vaccinazione antinfluenzale e anti-pneumococco nelle Case di Comunità di Borgo Palazzo e Zogno. - facebook.com facebook

Dall'inizio della stagione influenzale sono 3,3 milioni le infezioni stimate. Emerge dall'ultimo rapporto del sistema di sorveglianza #RespiVirNet dell' @istsupsan. I bambini tra 0 e 4 anni sono i più colpiti, con 33 casi ogni 1.000 abitanti. #ANSASalute bit.ly/4a x.com

