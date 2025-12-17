Stadium 4.0 al teatro Marrucino il concerto della cover degli Stadio

Il 17 dicembre alle 22.30 al teatro Marrucino di Chieti si terrà il concerto di Amami teatro, che proporrà una cover degli Stadio. L'evento si svolgerà nella cornice del teatro Marrucino e vedrà l'esibizione di un gruppo dedicato a riproporre le canzoni della band italiana.

Mercoledì 17 dicembre ad Amami teatro si esibirà la cover degli Stadio. Appuntamento alle 22.30 al teatro Marrucino.I componenti della band Stadium 4.0 sono Rinaldo Spinozzi voce, Fabio Petrella alle, tastiere; Antonio Bragaglia alla batteria, Mirko Di Staso al basso, Marco Petrella alle chitarre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

