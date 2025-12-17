Stadio Napoli a Poggioreale stop Zes | progetto sospeso
Il progetto della nuova sede dello stadio del Napoli a Poggioreale ha subito una sospensione improvvisa, interrompendo temporaneamente le attività di sviluppo. La decisione riguarda il blocco della Zona Economica Speciale (Zes) legata al progetto, creando incertezza sul futuro dell'iniziativa e suscitando reazioni tra gli stakeholder coinvolti.
Il progetto della nuova casa del Napoli a Poggioreale subisce una brusca battuta d’arresto. Il percorso amministrativo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
