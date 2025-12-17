Stadio Napoli a Poggioreale stop Zes | progetto sospeso

Il progetto della nuova sede dello stadio del Napoli a Poggioreale ha subito una sospensione improvvisa, interrompendo temporaneamente le attività di sviluppo. La decisione riguarda il blocco della Zona Economica Speciale (Zes) legata al progetto, creando incertezza sul futuro dell'iniziativa e suscitando reazioni tra gli stakeholder coinvolti.

Il progetto della nuova casa del Napoli a Poggioreale subisce una brusca battuta d’arresto. Il percorso amministrativo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

stadio napoli poggioreale stopStadio del Napoli, stop a Poggioreale: progetto sospeso dalla Zes - Il progetto del nuovo stadio azzurro subisce una brusca frenata dopo la decisione della Zes (Zona economica speciale) di sospendere ufficialmente ... napolipiu.com

stadio napoli poggioreale stopPietra tombale sullo stadio del Napoli a Poggioreale, si chiude anche questo teatrino - La Zes ha ufficialmente sospeso la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità del nuovo stadio del Napoli a Poggioreale. ilnapolista.it

