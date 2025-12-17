Stadio Napoli a Poggioreale si complica il progetto! Stop della ZES e iter congelato | arriva l’ufficialità della sospensione della conferenza | la situazione

Il progetto dello Stadio Napoli a Poggioreale attraversa una fase di incertezza, con la sospensione ufficiale della conferenza dei servizi da parte della ZES. Questa decisione blocca temporaneamente l’iter di approvazione, complicando ulteriormente il percorso verso la realizzazione della nuova struttura. La situazione attuale evidenzia un rallentamento nel processo di sviluppo del progetto.

Stadio Napoli a Poggioreale: la ZES sospende la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità. L’iter si blocca: la situazione nel dettaglio Si complica il percorso verso la nuova casa del Napoli a Poggioreale. La ZES ha ufficialmente sospeso la conferenza dei servizi relativa al progetto di fattibilità, congelando di fatto l’iter avviato dal club. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

