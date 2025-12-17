Stadio della Roma scontro totale | i comitati passano alle vie legali

La questione dello Stadio della Roma si intensifica, portando i comitati cittadini a intraprendere azioni legali. La controversia, che già ha visto numerosi dibattiti e ostacoli, ora si sposta definitivamente nel campo della giustizia, segnando un punto di svolta in una vicenda lunga e complessa.

© Sololaroma.it - Stadio della Roma, scontro totale: i comitati passano alle vie legali La vicenda del nuovo Stadio della Roma si complica ulteriormente e si sposta con decisione sul terreno giudiziario. I comitati contrari all'opera hanno scelto la linea dura, presentando una denuncia che irrigidisce lo scontro con il Comune di Roma e rende sempre più lontana qualsiasi possibilità di mediazione. Nel mirino degli oppositori è finito Mauro Uniformi, tecnico incaricato dal Campidoglio di redigere la perizia sul bosco di Pietralata, area destinata a ospitare l'impianto. Le accuse contenute nell'esposto sono pesanti: si va dal falso ideologico in atto pubblico alla turbata libertà del procedimento, fino alla truffa aggravata per l'ottenimento di fondi pubblici.

