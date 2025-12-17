Stadio del Napoli stop a Poggioreale | progetto sospeso dalla Zes

Il progetto per la costruzione dello stadio del Napoli a Poggioreale è stato temporaneamente sospeso dalla Zona Economica Speciale (ZES). La decisione interrompe temporaneamente le attività legate alla realizzazione dell'impianto, lasciando in attesa sviluppi futuri. La sospensione evidenzia le sfide e le incertezze che circondano il progetto, al centro dell'attenzione locale e non solo.

"> Niente casa del Napoli a Poggioreale, almeno per ora. Il progetto del nuovo stadio azzurro subisce una brusca frenata dopo la decisione della Zes (Zona economica speciale) di sospendere ufficialmente la conferenza dei servizi sullo studio di fattibilità. La comunicazione è arrivata ieri e rappresenta un passaggio chiave nell’iter, come ricostruisce Pasquale Tina su Repubblica Napoli. Il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Salvatore Puca, ha risposto alle osservazioni avanzate dal Comune durante la riunione del 18 novembre, chiarendo la natura preliminare e non decisoria della conferenza dei servizi e disponendo, di conseguenza, la sospensione del procedimento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

