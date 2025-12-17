Squadra tifosi e dirigenza insieme E la Lega di B incorona Frabotta player of the week della 16ª giornata

Nella 16ª giornata di Serie B, un’azione decisiva ha unito squadra, tifosi e dirigenza, consacrando Frabotta come Player of the Week. La sua rete, che ha concluso la rimonta contro il Mantova, ha acceso l’entusiasmo della Curva Mare, regalando un momento memorabile ai supporter bianconeri e consolidando la sua posizione tra i protagonisti del campionato.

L’incornata che mandato in visibilio la Curva Mare sabato sera e che ha completato la rimonta bianconera contro il Mantova è un’istantanea che rimarrà impressa a lungo nella memoria del popolo bianconero. Gianluca Frabotta si sta facendo largo a suon di prestazioni maiuscole e gol pesanti: alla prodezza contro i virgiliani occorre aggiungere la doppietta al Picco di La Spezia. In tutto le sue reti hanno portato in dote al Cavalluccio sei punti. All’applauso dei tifosi del Cavalluccio, l’ex Juve, Verona, Frosinone e Bari, lunedì ha incassato anche il titolo di Player of the Week della 16ª giornata da parte del sito ufficiale della Lega serie B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

